Per quanto riguarda i 20 milioni che lnon incasserà a seguito dell'eliminazione dalla, sembra che il bilancio complessivo della squadra non ne risentirà in modo significativo. L'anno scorso, i risultati sportivi hanno generato un introito di 276,5 milioni di euro, mentre quest'anno (in caso di vittoria dello scudetto) si prevede un introito di 243,5 milioni. Tuttavia, il deficit sarà compensato dalla crescita degli sponsor, stimata in 25 milioni di euro, oltre agli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei costi del personale e dalle plusvalenze dei trasferimenti di Onana e Brozovic. Il prossimo mercato seguirà lo stesso principio: ogni euro uscente sarà sostituito da un euro entrante. Lo riporta Repubblica.