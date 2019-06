"Una dimostrazione d'affetto continua, una voglia fortissima di Inter. La prima fase di vendita degli abbonamenti, riservata ai tesserati 18/19, si è chiusa con numeri di rinnovo mai fatti registrare prima: sono infatti già oltre 30mila i tifosi dell'Inter hanno confermato il posto a San Siro per la prossima stagione. L'ennesima testimonianza che quello nerazzurro è un pubblico da record!", così l'Inter ha annunciato un passo importante raggiunto in queste prime settimane di vendita degli abbonamenti nerazzurri. L'arrivo di Antonio Conte in panchina, insomma, ha sortito il primo importante effetto.