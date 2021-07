E l'ultimo nome emerso in queste ore e che è più che probabile possa essere quello definitivo emerge dalla galassia di Socios.com, che è già partner di molti club italiani e non solo. In Italia già la Juventus, la Roma e il Milan hanno stretto accordi commerciali "minori" con Socios.com e con cui, ad esempio, hanno fatto decidere ai propri tifosi quali musiche far sentire allo stadio durante le partite e tanto altro. Con i bianconeri l'accordo prosegue da tempo e riguarda anche eventi, biglietti e una grande partecipazione social.