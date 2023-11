Come racconta il Corriere dello Sport, tra le pieghe di mille sfaccettature del prossimo, insi nasconde anche l’ambizione di sfatare un (quasi) tabù. Quello dello, dove i nerazzurri hanno vinto appena 2 volte in 15 trasferte da quando la Juve ha inaugurato la sua nuova casa nel 2011. Addirittura 9 le sconfitte, inclusa quella della scorsa stagione maturata esattamente un anno fa con le reti di Rabiot e Fagioli. Domenica si ripartirà da zero, anche se per l’ad Marotta la squadra di Allegri resta la favorita per lo scudetto