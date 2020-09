Antonio Conte ha ottenuto dal presidente nerazzurro Zhang la chiarezza mediatica nell'affermare che le difficoltà economiche non permetteranno all'Inter di fare un mercato da scudetto. Tuttavia, scrive Tuttosport, "l'Inter avrà l'obbligo di provarci: abituato a vincere al primo tuffo con Juventus e Chelsea, Conte non vorrà una seconda stagione in bianco". E quali sono le armi a sua disposizione per provare a ribaltare il dominio della Juve in Serie A? La coppia d'attacco Lukaku-Lautaro, la miglior difesa dello scorso campionato e un'arma in più (soprattutto sui calci piazzati) come il serbo Kolarov, nuovo arrivo interista.