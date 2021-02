L'Inter di Suning sta intavolando discussioni per la cessione della società a una nuova cordata imprenditoriale. Sì, ma quale? A fare un punto complessivo dello stato attuale delle cose è Calciomercato.com, che fa il seguente elenco di nomi: in cima c'è BC Partners; in second battuta ci sono​ ​Ares Management, EQT, ​Arctos Sports Partners e Fortress-Mubadala. C'è però anche una quinta opzione dai connotati "romantici": InterSpac, consorzio guidato da Carlo Cottarelli che spera di poter accogliere al suo interno anche l'ex patron interista Ernesto Pellegrini e persino Massimo Moratti.