Continua il cammino di Inter e Roma in Europa League, che dopo i risultati di questa sera approdano agli ottavi di finale della competizione europea. Per i giallorossi di Fonseca è stato sufficiente un pareggio a Gent con la rete di Kluivert dopo l’1-0 all’Olimpico con il primo gol di Carlos Perez. Gli uomini di Conte invece dopo il 2-0 dell’andata in Bulgaria con le reti Eriksen e Lukaku, hanno chiuso il match il Ludogorets vincendo 2-1 con le reti di Biraghi e Lukaku. Domani il sorteggio.