Inter e Milan, l'inchiesta 'Doppia Curva' in Commissione Antimafia

Redazione Calciomercato

L'inchiestaapproda ufficialmente in. Le condanne di primo grado, emesse a seguito del maxi blitz del 30 settembre scorso, hanno portato a oltre 100 anni di reclusione complessivi per i 19 imputati, in attesa dei ricorsi in appello e degli sviluppi nei filoni giudiziari ancora aperti.Le pene più pesanti – 10 anni di carcere – sono state inflitte ai leader delle curve milanesi di San Siro: Andrea Beretta (), riconosciuto colpevole dell’omicidio di Antonio Bellocco, Luca Lucci () e il suo stretto collaboratore Daniele Cataldo.

L'inchiesta Doppia Curva in Commissione Antimafia

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la vicenda sarà ora al centro di una seduta della Commissione Antimafia nell’ambito del comitato speciale “Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive”. A riferire sul caso saranno il procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, e il sostituto procuratore Paolo Storari, che ha coordinato l’indagine insieme ai colleghi Sara Ombra e Leonardo Lesti. L’audizione è in programma martedì prossimo alle 13.30, presso Palazzo San Macuto a Roma.