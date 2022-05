Non solo Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Sono tanti i giocatori prossimi a dire addio alla Juve, o comunque in bilico in attesa di conoscere il loro futuro, perché desiderati da altri club o in scadenza con i bianconeri. Tra coloro che rientrano in quest'ultima categoria c'è anche Federico Bernardeschi, che ancora non ha trovato un accordo per il possibile rinnovo di contratto. Come precisato anche dal suo agente Federico Pastorello, la priorità dell'esterno azzurro è quella di restare a Torino, ma intanto diverse squadre italiane - tra cui Inter e Milan - e soprattutto estere hanno chiesto informazioni su di lui, tenendo monitorata la situazione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, comunque, l'obiettivo del classe 1994 resta quello di raggiungere un punto di incontro con la Juve, motivo per cui i contatti continueranno anche nei prossimi giorni e nelle settimane a venire. Il matrimonio tra Bernardeschi e Madama può continuare.