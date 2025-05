Getty Images

'Inter e Juventus trattate diversamente? Le squalifiche sproporzionate si spiegano così'

3 ore fa

1

A TMW Radio, Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, parla così di Inter e Juventus e delle differenze di vedute.



LE PAROLE - "Per me la punizione inflitta a Calhanolgu e Inzaghi è giusta, nel senso che non meritavano di più. Sono stati ingenui, ma ricordiamoci che i tesserati di una squadra sono schiacciati tra l'esigenza di tenere comunque dei rapporti in qualche modo con certe frange del tifo e spesso sono 'obbligati' dalle forze dell'ordine. Dall'altra c'è la necessità di rispettare un regolamento che lo vieta. La posizione è scomoda. E' ingiusto quello che accadde nel 2017 alla Juve, la giustizia si mosse con una solerzia tale che mosse anche la macchina mediatica. Per questo abbiamo anche sproporzioni nelle squalifiche. La disparità è nel trattamento mediatico, la Juve venne sbattuta in prima pagina e accostata alla n'drangheta, dando per sottinteso che ci fossero delle connivenze che non erano vere. Ma intanto hai sputtanato una società e delle persone gratuitamente. Vedere i media avere un atteggiamento garantista con l'Inter da una parte mi ha fatto piacere, ma dall'altra non posso non pensare che è stata distrutta come immagine una società e i suoi dirigenti...".