Continua il testa a testa tra Juventus e Inter per Dejan Kulusevski, una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. Per superare la concorrenza, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto Matteo Politano con l'obiettivo di portare subito a Milano l'esterno svedese di proprietà dell'Atalanta che si sta mettendo in vetrina con la maglia del Parma.