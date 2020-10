"Ibra padrone, Pioli e Gattuso possono sognare". Apre così il Corriere dello Sport in edicola, che sottolinea come siano "Inter e Juve sgonfiate". Scrive il quotidiano: "Una ripresa difficile per le grandi favorite alla vigilia della Champions. Pioli batte Conte, Pirlo fermato a Crotone: il Milan è solo in testa. Nel derby uno-due in 3' di Zlatan. Lukaku c'è ma non basta (1-2). Antonio: 'Loro più fortunati'. Senza CR7, bianconeri fiacchi (1-1). Chiesa, esordio con assist e rosso".



Su Tuttosport, è "Fuga Milan!" e "Morata e Stop!". "Zlatan (doppietta) demolisce l'Inter: dopo 4 anni il derby cambia padrone. Rossoneri a punteggio pieno alla quarta giornata: non succedeva dal 1995", si legge sul giornale torinese. Che sulla Juve spiega: "Segna Simy su rigore, pari dello spagnolo su splendido assist di Chiesa, che poi si fa espellere e lascia la squadra in dieci nell'ultima mezz'ora". In taglio basso, "Lazio Flop e Lotito pensa ad Allegri".



