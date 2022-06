Un nuovo settlement agreement con la UEFA entro giugno per quei club che non hanno rispettato le “vecchie” norme imposte dal Fair Play Finanziario. E' quanto riporta Il Corriere dello Sport, che spiega come i club si impegneranno a intraprendere un percorso virtuoso per sistemare i conti e rispettare i paletti del nuovo FPF. Niente sanzioni sportive nell’immediato, ma maggior attenzione e se nei controlli dal 2023 fino al 2025 non saranno adeguati al settlement agreement firmato, allora scatteranno le sanzioni.



I CASI ITALIANI - Inter, Juventus e Roma hanno le posizioni giudicate più “pesanti” dalla UEFA, ma per il momento potranno disputare le competizioni senza alcuna limitazione. I club che firmeranno l’accordo, che durerà 3-4 stagioni, sono circa una ventina.