Il gioco di Conte e quello di Allegri: sono giorni in cui la narrazione sportiva paragona questa Inter all'ultima Juventus dell'allenatore toscano. Ovviamente, usando toni totalmente opposti: perché se quella di Max era una squadra brutta e sporca, quella di Conte è invece stoica e in grado di compattarsi. Insomma, mondi vicini ma allo stesso tempo paralleli: le critiche sembrano sempre e solo indirizzate al bianconero.



Tanti tifosi ne hanno parlato sui social, specialmente su Twitter, dove il nome di Allegri è tornato in tendenza proprio in riferimento allo stile di gioco mostrato dai nerazzurri nell'ultima sfida con l'Atalanta. "Anche Allegri ha vinto scudetti giocando così? E perché era da cambiare e invece Conte è un top manager?". Per non parlare dei fallimenti in Europa...



