L'Inter vince contro l'Udinese 4-0 e si riporta al primo posto in classifica dopo il successo della Juve con il Napoli avvenuto Venerdì. La giornata deve ancora finire ma si possono già trarre delle indicazioni, visto che il Milan è caduto a Bergamo con l'Atalanta ed è ora lontana nove punti rispetto ai nerazzurri e sette rispetto alla Juve. Prima vera fuga in vetta alla classifica anche se non solitaria. Juve ed Inter staccano tutte le altre.La Classifica