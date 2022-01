12









Una decisione da prendere, una partita da... spostare? La Lega calcio deve decidere sull'eventuale spostamento della Supercoppa italiana in programma il 12 gennaio tra l'Inter e la Juventus. E lo farà nelle prossime ore. E' in programma infatti un Consiglio di Lega per valutare una situazione delicata con le due squadre che vorrebbero rinviare la partita e la Lega contraria. Decisivo il voto. La difficoltà è arrivare a una data libera, tra campionato, coppe europee, Coppa Italia e questioni legate ai diritti tv. Anche Mediaset, detentrice di questi diritti, a quel punto dovrebbe essere parte attiva nella discussione di una nuova data. Difficile trovare un giorno giusto, il rinvio resta in bilico.