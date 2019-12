Inter e Juventus sono prime in testa alla classifica con 39 punti. Grazie alla vittoria sull'Udinese e al contemporaneo pareggio dei nerazzurri contro la Fiorentina la squadra di Sarri è riuscita a recuperare in classifica tornando al primo posto. I bianconeri hanno vinto l'unico scontro diretto giocato fino ad oggi: 2-1 a San Siro. Un bel vantaggio in prospettiva girone di ritorno visto che in caso di arrivo a pari punti alla fine del campionato conteranno gli scontri diretti. La regola, scrive La Gazzetta dello Sport, non si applica fino a quando non sono stati giocati entrambi gli scontri diretti e quindi, tecnicamente, è l'Inter ad essere ancora in testa alla classifica vista la miglior differenza reti: +18 (32 fatte, 14 subite) contro il +13 (29-16) della Juve. Quello che conterà, però, sarà essere in testa alla classifica a fine stagione.