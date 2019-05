Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter e il mercato nerazzurro, guidato da un altro grande ex della Juventus come Beppe Marotta, è pronto a fare faville. In particolare, si parte da una sfida proprio ai bianconeri in vista dell'estate. Il nome più caldo resta quello di Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina, che potrebbe rappresentare il "regalo di benvenuto" per Conte all'Inter, come racconta La Gazzetta dello Sport. Il club viola non si sposta dalla richiesta di 70 milioni di euro, ma valuta l'inserimento di interessanti contropartite, come Riccardo Orsolini in ottica bianconera. La partita è appena iniziata: Conte e Marotta sfidano la Juventus.