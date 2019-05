Inizia a prendere vita la nuova Inter. I primi colpi di mercato arrivano proprio dal reparto avanzato. Mauro Icardi non è più considerato incedibile. L’attaccante argentino è destinato a lasciare la squadra nerazzurra e la Juventus è da tempo sulle sue tracce. Un aiuto per i bianconeri potrebbe arrivare dall’arrivo a Milano di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, infatti, è ormai ad un passo dall’addio alla Roma dopo quattro anni. Il suo arrivo aprirebbe le porte per la partenza di Icardi. La Juve si tiene pronta, ma deve guardarsi anche dall’interesse del Paris Saint-Germain che potrebbe farsi avanti in caso di cessione di Edinson Cavani.