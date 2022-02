Intervistato dal Daily Mail, Edin Dzeko ha raccontato di essere stato vicino alla Juve nel recente passato. Ecco le parole dell'attaccante dell'Inter: "La scorsa estate è stata la prima in cui ho detto: "Non andrò via". L'anno scorso c'era stato qualcosa con la Juventus, due anni fa con l'Inter era quasi fatta. Questa estate non mi aspettavo di lasciare Roma dopo l'arrivo di Mourinho. Ho parlato con lui quando è arrivato, sapendo che avevo ancora un anno di contratto. Il suo arrivo a Roma è un grande onore. Gli ho detto: "Sono qui e darò tutto per te e per il club. Ma, visto che è il mio ultimo anno da contratto, se arrivasse qualcosa potremmo valutarlo?". Nei giorni successivi la Roma ha preso Abraham e l'Inter si è fatta avanti".