Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'contro il Bologna, Edinè tornato anche sulla sconfitta di domenica contro la. Ecco le sue parole: "Ogni partita è diversa. Penso che quando si gioca ogni tre giorni è importante giocare subito dopo, così quando vinci si dimentica tutto. Sicuramente non siamo contenti di come è andata la partita a Torino, ma bisogna guardare avanti e non indietro. Oggi era una partita importante e l’abbiamo vinta. A Torino potevamo vincere, ma abbiamo perso per colpa nostra. Non ci aspettavamo di essere 10 punti dietro al Napoli. In questi mesi ci girà un po’ tutto contro".