Tempo di Derby d'Italia, tempo di alcune statistiche relative ai protagonisti del big match di domani sera a San Siro. Il focus va inevitabilmente su Edin, che ha segnato sei gol in otto partite di questo campionato, appena uno in meno di quanti ne aveva realizzati la scorsa Serie A in 27 presenze con la. Nessun giocatore ha firmato più reti di lui nelle prime otto presenze in campionato con l'nell'era dei tre punti a vittoria: sei, appunto, come Marco Branca,e Diego. Questi ultimi due sono andati a segno anche nella nona apparizione. Tra le 13 squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, laè una delle due contro cui Edin Dzeko ha partecipato a meno gol (l'altra è il Torino): solo tre, con due reti e un assist.