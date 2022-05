Come racconta Calciomercato.com, l'Inter si divide tra Dybala o Lukaku. E' una corsa a due appassionante e dai contorni economici tutt'altro che banali quella che ha come protagonista il volto nuovo dell'attacco dell'Inter: un'opportunità concreta quella dell'argentino - uno dei parametro zero di maggiore spicco proposti dal nostro campionato - una fantastica suggestione quella che conduce all'ipotesi del ritorno del gigante belga soltanto un anno dopo il suo addio. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono chiamati principalmente a fare di conto.