Arturo Vidal non riesce proprio ad ingranare all'Inter. Voluto fortemente dal suo ex allenatore ai tempi della Juventus Antonio Conte, il centrocampista cileno sembrava si fosse ripreso dopo due gol tra Coppa Italia e campionato ma nelle ultime partite è tornato quello della prima parte di stagione. Dura la critica dell'ex difensore nerazzurro Riccardo Ferri: "E' incostante, e quando prende la partite male come quella contro la Fiorentina diventa anche scomposto negli interventi".