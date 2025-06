Inter, Dumfries: 'Le finali si vincono e si perdono. Il mondo sa che...'

Getty Images

Champions Inter, le parole di Dumfries

L'esterno olandese dell'Interha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro nerazzurro negli Stati Uniti, dove è tornato anche sulla finale di Champions League persa contro il PSG: "Bisogna essere onesti, non si può dire che non sia successo niente. Chiaro che non ci siamo ancora del tutto ripresi mentalmente ma è normale, siamo esseri umani e non solo calciatori. Le finali le vinci o le perdi e noi l'abbiamo persa male: il Psg è stato più forte e non era la nostra giornata".

L'esterno olandese, però, ha assicurato che l'Inter è proiettata in avanti: "Bisogna accettare tutto questo e ricominciare, abbiamo tutto per riprovarci. Il mondo sa che possiamo arrivare in finale e il prossimo passo è dimostrare che possiamo vincerla: possiamo e vogliamo farlo. Nessuno perderà mai l’orgoglio di giocare per uno dei club più importanti del mondo. La motivazione nel ripartire supera la delusione".E sull'addio di(che tra l'altro potrebbe essere avversario della Juventus agli ottavi del Mondiale per Club): "Eravamo molto legati a lui, abbiamo vissuto quattro anni come una famiglia, per quello è stato difficile. Sono felice che abbia trovato una nuova avventura, anche noi andiamo avanti felic. Vi assicuro che nella nostra testa c'era solo il PSG anche se è chiaro che leggevamo e sentivamo voci...".