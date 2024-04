Denzel Dumfries, difensore dell'Inter, è stato a suo modo protagonista della festa Scudetto e ha parlato a Ziggo Sport dopo la fine del derby vinto contro il Milan.FUTURO - "Non ci abbiamo ancora lavorato, perché eravamo ancora in corsa per lo scudetto. Ora arrivano anche gli Europei. Non si sa mai come andranno le cose, ma le conversazioni stanno andando bene. Il club però sta attraversando un momento particolare ma mi aspetto che riprenderemo le discussioni a breve”.IN TANTI PARLANO - "Ho sempre letto molte storie diverse a riguardo, ma ho avuto un infortunio che mi ha infastidito per molto tempo. È un infortunio al bicipite femorale, quello che ho riportato contro l'Atalanta. Ho continuato a giocare, il che in realtà mi ha creato un po’ di problemi. E' stato un momento per imparare. Non è stato intelligente da parte mia continuare a giocare con quell'infortunio. Ora voglio concentrarmi sull’essere in forma al 100%".