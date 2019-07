L'Inter di Antonio Conte sta prendendo, pian piano, una forma sempre più definita. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, i nerazzurri stanno lavorando per chiudere due operazioni di mercato. Da una parte, si giocherà in Sardegna, con Nicolò Barella pronto a fare le valige, destinazione Milano. La seconda, invece, si sta giocando a Manchester, con Ausilio volato in Inghilterra per presentare allo United il piano per Lukaku - pagamento dilazionato in tre esercizi dei 70 milioni richiesti. In tutto questo, la Juventus aspetta, forte del fatto che la doppia trattativa possa aiutare a prendere tempo per il centravanti belga: tra le due offerte, quella che si può sbloccare prima per l'Inter è con il Cagliari per Barella.