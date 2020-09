In passato è stato accostato alla Juventus, adesso è il sogno di mercato dell’Inter che rischia di tramontare prima del previsto. Stando a quanto riporta il Daily Mail, i nerazzurri avrebbero offerto i cartellini di Marcelo Brozovic e Christian Eriksen per N’Golo Kanté. Secco no del Chelsea, che starebbe rivalutando la sua posizione nei confronti del centrocampista francese campione del mondo e toglierlo dal mercato. In quest’ordine, i Blues sarebbe intenzionati a respingere anche gli attacchi del Manchester United.