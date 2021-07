Il nuovo corso di Simone Inzaghi all’Inter è appena iniziato, ma qualche spina già c'è. Soprattutto sul mercato in uscita: le spine più appuntite, riporta calciomercato.com, arrivano dalla coppia cilena formata da Arturoe Alexis. Il primo è stato un vero e proprio flop, il secondo ha fatto arrabbiare la società per esser sceso in campo con il Cile in condizioni fisiche precarie. L’Inter vorrebbe liberarsi presto dei loro ingaggi piuttosto pesanti ma, al momento, solo il Flamengo ha fatto un sondaggio per l’ex Juventus.