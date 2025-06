Inter, due alternative a Fabregas per la panchina

AFP via Getty Images

Dopo l’addio ufficiale a Simone Inzaghi, diretto all’Al Hilal, l’Inter è al lavoro per definire il nome del prossimo allenatore. In cima alla lista della dirigenza nerazzurra c’è Cesc Fabregas, attuale tecnico del Como, con cui ha centrato una storica promozione in Serie A.Nonostante la ferma volontà del club lariano di trattenerlo — ribadita pubblicamente dal presidente Mirwan Suwarso — l’Inter ha individuato nello spagnolo il profilo ideale per inaugurare un nuovo ciclo tecnico. La società di Viale della Liberazione attende ora una risposta da Fabregas, che dovrebbe arrivare a breve.

Secondo quanto filtra dall’ambiente nerazzurro, riportato da Sky Sport, la pista Fabregas resta la priorità, ma l’Inter è pronta a virare rapidamente su altri profili in caso di rifiuto. Sul taccuino ci sono anche Cristian Chivu e Patrick Vieira.Le prossime 48 ore saranno decisive per definire il nuovo allenatore dell’Inter. La dirigenza vuole chiudere presto per programmare al meglio la stagione 2025/26 e iniziare il nuovo corso con certezze.