L’Inter prepara il doppio colpo in vista di gennaio. L’asse che la dirigenza nerazzurra intende riscaldare è quello con il Chelsea, dove giocano gli obiettivi Emerson Palmieri e Giroud. Il terzino italo-brasiliano è anche tra i desideri di mercato della Juventus per regalare a Pirlo un vice-Alex Sandro, ma nonostante sia ai margini delle gerarchie di Lampard, i Blues ne avevano bloccato la cessione anche in passato. L’attaccante francese, invece, fu ad un passo dall’Inter nel mercato di gennaio scorso, mentre in quello estivo era tra le alternative low-cost per l’attacco della dirigenza bianconera. È quanto riporta Tuttosport.