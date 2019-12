Marcos Alonso è stato, tra le gestioni di Antonio Conte a Maurizio Sarri, un punto di riferimento per il Chelsea sulla fascia sinistra. L'arrivo di Frank Lampard, però, ha tolto minutaggio e presenze al terzino spagnolo, che ora pensa all'approdo in Italia, in particolare all'Inter, per ritrovare Conte e la forma migliore. La Juventus è avvisata: con Alonso e Arturo Vidal, rinforzo scelto per il centrocampo, l'Inter vuole puntare con tutte le proprie forze allo scudetto.