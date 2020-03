Nessuno ha sintomi, e l'Inter ha deciso di non effettuare nessun tampone sui calciatori. Nonostante il contatto avuto con Daniele Rugani (rimasto regolarmente in panchina), primo calciatore a risultare positivo al coronavirus, e la quarantena obbligatoria per tutti i giocatori e le loro famiglie, la società nerazzurra ha deciso di attendere eventuali segnali per poi procedere. I tamponi, come da regolamento, vengono eseguiti soltanto davanti a sintomi specifici. Nel caso in cui la quarantena dovesse finire e i giocatori non avessero sviluppato nessun sintomo, non verranno eseguiti controlli.