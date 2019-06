Dopo Beppe Marotta e Antonio Conte, l'Inter pesca ancora tra gli ex della Juventus per rinforzare il proprio staff e la propria dirigenza. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, sarà Matteo Pincella il nuovo nutrizionista della squadra. Pincella, che con Conte ha lavorato tanto nell'esperienza in bianconero quanto in Nazionale, sarà, a partire dalle prossime settimane, il nuovo nutrizionista nerazzurro. Un terzo elemento della Juventus approda nella nuova dirigenza dell'Inter, per provare a strappare ai bianconeri il trono in Serie A.