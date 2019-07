Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito internet, il Real Madrid comunica l'addio del suo preparatore atletico Antonio Pintus, pronto a iniziare una nuova avventura nello staff di Antonio Conte all'Inter. Al suo posto, Zinedine Zidane ha scelto il francese Gregory Dupont, che arriva direttamente dal gruppo di lavoro del ct della nazionale francese allenata da Didier Deschamps. Pintus è il terzo ex della Juventus a entrare nell'organico dell'Inter in quest'ultimo periodo, dopo Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, e Antonio Conte, che ha preso il posto di Luciano Spalletti in panchina.