Inter come la Juventus dei record? Il confronto

Inter di Inzaghi, Juve di Conte: le differenze

Il fattore europeo

Se il campionato passato del Napoli è stato incredibile, ancor di più lo è quello dell'Inter, che sta facendo meglio rispetto alla squadra Campione d'Italia allenata da Luciano Spalletti. Sessantanove punti dopo 26 partita; solo la Juventus nella stagione 2013/2014 era riuscita a tenere questo ritmo. E infatti, la vera domanda adesso non è se l'Inter vincerà lo scudetto ma se riuscirà a superare il record dei 102 punti realizzati da quellaIl confronto, a livello di numeri è quindi possibile. Per fare meglio, la squadra diè costretta a fare 34 punti nelle 12 partite che mancano, ovvero 11 vittorie e un pareggio, che la porterebbe a 103 punti. Difficile, certo, ma possibile vista la forma dei nerazzurri e il calendario. Ma rimanendo ai freddi numeri, quest'Inter è ancora più "dominante", avendo segnato sette gol in più e subendone altrettanti in meno con una differenza rete di 57 rispetto a quella di 43 che aveva la Juve di Conte. Così come anche il vantaggio sulla seconda in classifica è superiore (12 rispetto a 8). Ma le differenze non finiscono qua e vanno oltre i numeri.Era la terza stagione di Conte sulla panchina bianconera (l'ultima), così come Inzaghi, ma quellaarrivava da due campionati vinti consecutivi. Era quindi solo il proseguo naturale del dominio bianconero in quegli anni, che poi sarebbe continuato per altre 6 stagioni. E se è vero che l'Inter è reduce dalla finale di Champions nella passata stagione ed è ancora dentro all'attuale edizione ( a differenza della Juve che fu eliminata ai gironi ), i nerazzurri hanno iniziato il campionato dal quarto posto dell'anno scorso, concluso con 12 sconfitte totali.Una delle critiche maggiori che vennero mosse a Conte fu di non puntare tutto sullper fare il record di punti. La semifinale persa con il Benfica, con l'eventuale finale proprio all'Allianz Stadium, è una ferita ancora aperta per molti tifosi bianconeri. A maggior ragione se quel record dovesse essere infranto proprio dall'Inter. Se i nerazzurri andranno avanti in Champions però, è difficile immaginare Inzaghi che segua quanto fatto da Conte concentrando quindi molte energie anche sulla competizione europea. E questo, potrebbe essere un fattore decisivo.Alla domanda su quale squadra sia più forte, si potrà rispondere solo al termine della stagione, almeno a livello di numeri e risultati.