Eusebioparla così dopo Frosinone-Inter."Il risultato è bugiardo rispetto a quello che abbiamo messo in campo, siamo un po' scesi psicologicamente dopo aver preso gol. Abbiamo cambiato qualcuno per gestire anche le prossime partite, ci siamo disuniti. Loro sono la squadra più forte quando ripartono, sappiamo la loro forza. Siamo stati poco lucidi, dovevamo concretizzare di più anche sullo 0-0. Avremmo meritato un altro risultato al di là della forza dell'Inter"- "Analizziamo la sconfitta, il Sassuolo ha vinto con l'Inter creando pochissimo facendo una partita totalmente differente. Sta a noi capire cosa è successo, una sconfitta è una sconfitta, 1-0 o 5-0 non cambia. Ovvio che non sono assolutamente contento ma il risultato è bugiardo. Osanniamo l'Inter per quello che ha fatto ma è andata difficoltà in fase difensiva per quello che abbiamo creato. Poi, se non facciamo gol che dobbiamo fare?".