Inter, Dimarco si ferma per infortunio: 'Risentimento muscolare'

AFP via Getty Images

Federico, autore del gol su punizione che ha portato momentaneamente in vantaggiocontro il, ha dovuto lasciare il campo per infortunio poco dopo il 50′. L’esterno mancino, elemento chiave nello schema di Simone Inzaghi, sarà costretto a un periodo di stop, lasciando l’allenatore nerazzurro senza una pedina fondamentale per le prossime sfide.Come comunicato dall’Inter, Dimarco si è sottoposto a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. I test hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La società ha precisato che le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni per valutare l’evoluzione dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero.

Questo problema fisico costringerà con ogni probabilità Dimarco a restare fuori per diverse settimane, compromettendo la sua presenza nel doppio confronto degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord. Inoltre, appare difficile che il laterale nerazzurro possa rispondere alla convocazione della Nazionale per gli impegni di marzo.Se il recupero procederà senza intoppi, Inzaghi potrebbe riaverlo a disposizione dopo la sosta per le nazionali, in tempo per la sfida di campionato contro l’Udinese del 30 marzo. Il rientro sarebbe strategico anche in vista del derby di andata di Coppa Italia contro il Milan