Così Dimarco al Web Media Day dell'Inter: "Vestire questa maglia per me è un piacere, non un peso. Quando si esce da un settore giovanile così importante si è abituati al meglio; dopo cinque o sei anni tra alti e bassi sono felice perché ripenso ai sacrifici che ho fatto per crescere arrivare qui. Gli altri ex compagni della Primavera li sento ancora, penso a Bonazzoli e Radu, col quale siamo stati tre anni insieme. Scudetto? Non temiamo nessuno, l'anno scorso abbiamo vinto e anche se stiamo facendo un po' fatica sappiamo quanto valiamo e vinceremo noi lo scudetto!".