Federicoè tornato ad allenarsi con l'Inter e sui social ha voluto fare un bilancio in vista della nuova stagione. L'esterno milanese ha condiviso con i suoi tifosi un post, su Instagram, in cui qualcuno ha intravisto una frecciatina a Lukaku. I due sono entrambi rappresentati da Roc Nation ma hanno ormai diviso le proprie strade, con il belga che non tornerà per una terza volta in maglia nerazzurra.Queste le parole di Dimarco. "Il primo giorno è sempre speciale. È il passaggio tra ciò che è stato e ciò che sarà, tra chi ci ha salutato dopo tanti anni insieme e chi è arrivato. L’unica cosa che resta sempre intatta, è la maglia nerazzurra. E il sentimento di chi la ama per davvero".