Federico Dimarco, a segno nel 4-0 dell'Inter contro l'Udinese, ha parlato così a Dazn: "E' tutto più facile in una squadra così forte. Se faccio gol sono contento, se fanno gol i miei compagni sono contento lo stesso. L'importante è che vengano i risultati. Duello con la Juve? Da fuori è bello vederlo, dall'interno non è facile. Non dobbiamo fare l'errore di guardare gli altri altrimenti rischiamo di perder punti come 2 anni fa"