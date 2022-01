Simone Inz​aghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida di San Siro contro il Venezia. "In questo momento il derby non è nei miei pensieri e nella mia testa, adesso è una partita importante contro un avversario preparato e solido. Adesso massima concentrazione per il Venezia. Poi ci sarà la sosta e penseremo di partita in partita. L'infortunio di Correa non ci voleva, facciamo nel migliore dei modi quest'ultima partita poi parleremo con la società che per qualsiasi cosa è sempre pronta".