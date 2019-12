Your browser does not support iframes.

E la polemica è servita. Non vedevate l'ora, vero? In realtà, anche questa è una piccola magia dei social: tirare fuori storie apparentemente da dimenticare, ma sostanzialmente sempre utili a creare caos, metaforico e mediatico. L'ultima riguarda la prestazione di Radu - autore di un errore sul 2-0 firmato Gagliardini, nella partita tra Inter e Genoa che ha regalato nuovamente il primo posto ai nerazzurri -, ex astro nascente del settore giovanile nerazzurro e soprattutto invischiato in una trattativa che lo vedrebbe pronto a tornare alla Pinetina. A pensar male si fa peccato, ma spesso s'indovina: direbbe qualcuno. Naturalmente, non è questo il caso. Anche se qualche tifoso tira in ballo il classico ufficio inchieste...



I commenti? Sono nella nostra gallery dedicata