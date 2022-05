De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Juve. Ecco il suo commento: "C'è tanta soddisfazione per questa vittoria. Abbiamo tirato fuori tanto spirito, ci abbiamo creduto fino all'ultimo perchè sapevamo che sarebbe stata tosta. Abbiamo sofferto, poi loro hanno rimontato con due gol e non era facile ma ci siamo rialzati e abbiamo ripreso la partita in mano".