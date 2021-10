Stephan, a Inter TV, ha commentato il pari con la Juve."Sono deluso per come è finita la partita, non per la prestazione che c’è stata. Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare ma c’è dispiacere per come è andata. Credo che se all’80’ sei in vantaggio devi portarla a casa. Abbiamo concesso pochissimo e dovevamo prenderci i 3 punti. Ora l'Empoli? Sarà una partita fondamentale e dovremo andare li per vincere, ovviamente".- "La delusione più grande è per il risultato, visto che volevamo ovviamente vincere. Purtroppo abbiamo preso gol. Grazie mille ai tifosi per il sostegno, grazie perché siete sempre presenti e lo sentiamo".