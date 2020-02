Il difensore dell’Inter Stefan de Vrij è stato intervistato da As SportWereld, soffermandosi nuovamente sul derby in cui ha segnato la rete del vantaggio, trascinando i suoi alla vittoria: "È stato il mio secondo gol nel derby, in un’atmosfera meravigliosa, stupendo. Il gol che ho segnato me lo ricorderò per sempre: è stato un momento cruciale in un match davvero importante. Sono stato pervaso da un’emozione unica: il cross di Antonio era perfetto, mi sono tuffato verso la palla e quando mi son girato l’ho vista in rete, mi ha dato una sensazione enorme”.



SULLA LOTTA SCUDETTO – “Siamo in tre a lottare duramente ora, la trasferta di domenica all’Olimpico è una di quelle partite che un calciatore vorrebbe sempre giocare. Siamo convinti della nostra forza, per rimontare una gara come quella del derby, devi sentirtelo dentro, ma dobbiamo mostrarlo ogni settimana. E ricordiamo che mercoledì c’è il Napoli (Coppa Italia, ndr)”.