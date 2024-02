Stefan, difensore centrale dell'Inter, ha condiviso le sue impressioni al termine della partita vinta ieri sera contro la Salernitana, parlando ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole hanno evidenziato l'importanza della vittoria nel contesto della lotta per lo scudetto con la Juventus."Anche stasera abbiamo mostrato sin dall'inizio qual era il segnale che volevamo dare al campionato", ha dichiarato De Vrij. "Questa era una partita fondamentale per andare a +10 sulla Juventus, continuando a vincere senza dare speranza agli altri".Con queste parole, De Vrij sottolinea la determinazione della squadra nell'affermarsi come contendente principale per il titolo. La vittoria contro la Salernitana non solo ha consolidato la posizione dell'Inter in testa alla classifica, ma ha anche dimostrato la ferma intenzione di allontanarsi dalla Juventus e mantenere il controllo della corsa allo scudetto.