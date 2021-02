Alla fine Juventus-Inter è finita 0-0, i bianconeri sono approdati in finale di Coppa Italia e le vecchie ritrosie tra Agnelli e Conte hanno rubato la scena della cronaca post derby d’Italia. Per il tecnico nerazzurro un’altra amara eliminazione dalle coppe, subita per mano del suo ex ‘allievo’ Pirlo. Attacco sterile quello dell’Inter, che non è mai riuscito a sfondare la rocciosa difesa bianconera. L’ultimo gol dell’Inter a Torino, come riporta Sky Sport, risale alla diciassettesima giornata della stagione 2014-15, precisamente il 6 gennaio. Da allora più di duemila giorni, e zero gol allo Stadium.