Nella partita di Supercoppa Italiana contro la, l'ha ottenuto il suo quattordicesimo rigore a favore in 28 partite della stagione, una media di praticamente uno ogni due incontri. Questo dato impressionante sta facendo discutere i tifosi sui social. La trasformazione del rigore, guadagnato da Lautaro dopo un fallo di Pedro e assegnato con l'ausilio delle immagini del VAR, è stata opera di Calhanoglu, contribuendo a spianare la strada verso la finale. Sul rigore è intervenuto anche Sarri, in presa diretta, dopo averlo rivisto su uno schermo: "non è rigore", ha tuonato.