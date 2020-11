Uno dei rinforzi per Antonio Conte è Matteo Darmian, volto nuovo dell'Inter e prima alternativa di Hakimi e Young sulle fasce. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'esterno ex Parma ha parlato anche dell'obiettivo scudetto e della corsa con la Juventus e non solo: "Se riusciremo a conquistarlo? Dipenderà da noi e da quello che riusciremo a fare in campo, se lavoriamo giorno per giorno alla fine i risultati arriveranno. Conte? Pretende tantissimo da noi, tutti i giorni non solo in partita. E' attento su ogni particolare, sono quelli che fanno la differenza a questi livelli. Vuole sempre vincere, e questa voglia la trasmette alla squadra".